Wesley Sneijder koos dit seizoen voor een verblijf bij Nice. Hij vertrok transfervrij bij Galatasaray en had dus veel opties.

Sportjournalist Jurriaan van Wessem vertelt in gesprek met de NOS: “Ze zijn bij de club ernstig teleurgesteld in Sneijder. Er leek voor hem een belangrijke rol weggelegd. Maar de keren dat hij meespeelde, leek de ploeg wel verlamd. Sneijder vertelde de club dat hij de hele zomer had doorgetraind, maar hij oogde niet fit. Zijn meespelen had iets geforceerds.” Daarom heeft oefenmeester Lucien Favre zijn strategie aangepast. “Zijn adagium is nu: of je bent fit, of niet.”