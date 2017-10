0 SHARES Delen Tweet

Een spektakelstuk gisteren in Bosnie. De interland tussen Bosnie en Belgie eindigde namelijk in een 3-4 winst voor de Belgen.

Thomas Meunier zette al vroeg de Belgen op voorsprong. Haris Medunjanin zette orde op zaken door de 1-1 te maken. Daarna kwamen de Bosniers zelfs op voorsprong door Edin Visca.

In de tweede helft was het Michy Batshuayi die de 2-2 maakte. Jan Vertonghen zorgde weer voor de vorsprong. Dario Dumic maakte weer gelijk en Carrasco was uiteindelijk de matchwinner.