Nederland heeft gisteren de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-3 weten te winnen. Veel maakte het niet want directe concurrent Zweden wist namelijk met maar liefst 8-0 uit te halen tegen Luxemburg. Plaatsing voor het WK word nu schier onmogelijk gehouden.

Davy Propper wist Oranje in de eerste helft op voorsprong te zetten. In de tweede helft maakte de Wit-Russen 1-1, maar vlak voor tijd was het Arjen Robben die een penalty maakte en Memphis Depay die met een vrije trap de 1-3 binnen werkte.