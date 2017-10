1 SHARES Delen Tweet

Nederland speelt vanavond tegen Zweden in de laatste wedstrijd van de kwalificatiereeks. Er moet met 7-0 gewonnen worden om nog kans te maken op kwalificatie voor het WK in Rusland. De NOS meldt afgaande op onder meer de laatste training dat Dick Advocaat voor het duel tegen Zweden vier wijzigingen doorvoert in zijn basiselftal.

Dat zou de ruimte geven voor basisplaatsen voor Matthijs de Ligt en Joel Veltman. De laatste moest in Wit-Rusland nog als 24ste op de tribune plaatsnemen. Daarnaast zouden ook Davy Klaassen en Bas Dost een plaatsje afgedwongen hebben in de basis.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen, Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind, Klaassen, Pröpper, Vilhena, Robben, Dost en Babel.