Nederland heeft gisteren met 2-0 gewonnen van Zweden. Genoeg om de play-offs voor het WK in Rusland te halen was het niet. Oranje moest met zeven goals verschil winnen om zich nog te plaatsen voor de Play-Offs.

Arjen Robben was de grote man bij Oranje. In de eerste helft zorgde hij door een penalty en een afstandsschot voor de 2-0 ruststand. In de tweede helft probeerde Oranje nog meer keer te scoren maar het zat er niet in.

Zweden gaat nu spelen in de Play-Offs om kwalificatie af te dwingen voor het WK.