Vanavond is het erop of eronder voor Feyenoord. Ze spelen dan in de eigen Kuip tegen Shakthar Donetsk. Feyenoord zal moeten winnen om nog een rol van betekenis te gaan spelen in de poule. Het is daarom de verwachting dat Feyenoord het eigen spel zal gaan proberen te spelen en zich niet opnieuw gaat aanpassen. Daarvoor heeft de ploeg ook heel erg weinig opties nu ook Renato Tapia geblesseerd is.

Sven van Beek lijkt te gaan starten in het centrum van de verdediging. Voorin start Jean-Paul Boetius naar verwachting nog een keer in de spits. Feyenoord wil topscorer Nicolai Jorgensen niet direct overbelasten na de revalidatie van zijn hamstringblessure.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord volgens het AD: Jones, Amrabat, Van Beek, St. Juste, Haps, El Ahmadi, Toornstra, Vilhena, Berghuis, Boetius, Larsson