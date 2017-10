0 SHARES Delen Tweet

Real Madrid ziet een toekomst in Matthijs de Ligt. De Madrilenen hebben lucht gekregen dat Barcelona hem wil overnemen van Ajax en daarom hebben ze direct een belletje gepleegd richting Amsterdam. Dit weten diverse Spaanse media te melden.

Het kamp van de stopper sloot onlangs een vertrek in de aankomende wintertransferwindow uit en dus moet men zich richten op een transfer in de zomer van 2018. De diverse Spaanse en Duitse media noemen een transfersom van tussen de 20 en 30 miljoen euro, waarbij een aantal belangstellenden (Barça in ieder geval) De Ligt meteen een jaartje uit zou willen lenen aan Ajax.