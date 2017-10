1 SHARES Delen Tweet

Lees je casino recensies over gokken in de voetbal, dan lees je vast wel iets over de geruchten rondom Marc Overmars. Gaat hij nu weg bij Ajax? Er gaan geruchten rond dat Marc Overmars, de directeur Spelerszaken weggaat bij Ajax. Hij zou naar Londen gaan, zo wordt er gesproken in de wandelgangen.

In gesprek met Arsenal

Marc Overmars speelde van 1997 tot en met 2000 bij Arsenal. Zelf zegt Marc geen contact te hebben gehad met Arsenal. Hiermee reageerde hij op de berichten in de Engelse media over dat hij naar Londen zou gaan. Marc zegt het erg naar z’n zin te hebben bij Ajax. Niet alleen Marc ontkracht deze geruchten, maar ook Arséne Wenger (de trainer van Arsenal) zegt dat er niks speelt. Hij vindt de samenwerking met Marc Overmars plezierig, maar zegt dat er op dit moment niks aan de orde is.

Hoe zijn deze geruchten ontstaan?

Gaat Marc Overmars weg bij Ajax, en hoe komt de media daarop? Het blijkt dus dat Het Arsenal geen technisch directeur heeft. Hierdoor liggen de taken bij Wenger. Echter zoekt Het Arsenal nu weer een Franse trainer die de zaken kan overnemen. Overmars lijkt een geschikte kandidaat, zeker vanwege zijn verleden bij Het Arsenal.

Wat gebeurd er achter de schermen?

Ajax schijnt achter de schermen druk in de weer zijn met het zoeken van een goede vervanging voor Marc. Er wordt gesproken over dat Jordi Cruijff de vervanger van Overmars wordt. Hij is voormalig prof voetballer en is na zijn actieve sportperiode tot technisch directeur benoemd.

Carrière van Marc Overmars

Marc Overmars is z’n hele leven al actief geweest binnen de voetbalwereld. Dan hebben we het niet over gokken binnen de voetbalwereld. Overigens zijn er wel interessante casino recensies over geschreven, maar dat terzijde. Marc startte zijn voetbalcarrière toen hij zes jaar was. Hij speelde bij SV Epe. In 1990 kwam hij voor de Eagles. Daarna ging hij door naar Ajax. Na vijf jaar ging Overmars naar het buitenland. Hij werd door Het Arsenal gekocht voor ongeveer 15 miljoen euro. Hier heeft hij een rijk verleden. Marc heeft bij Het Arsenal 124 wedstrijden gespeeld. Daarna heeft hij nog bij FC Barcelona en Go Ahead Eagles gespeeld.

Na zijn beroep als voetballer ging over op besturen. In 2011 werd Marc Overmars nieuw algemeen directeur van AFC Ajax. Marc Overmars heeft bij Ajax een contract tot het midden van 2020. De vraag is alleen nu, wat is er waar van de geruchten? Is het een gerucht of is het een feit? De tijd zal het ons leren.