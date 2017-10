0 SHARES Delen Tweet

Het Italiaanse Napoli heeft een oogje op drie speler van Ajax. Dit weet het medium Corriere dello Sport tye melden. In het verleden haalde de club al Arek Milik weg bij de Amsterdammers.

Voor de versterking van de rechtsbackpositie zou Joel Veltman nadrukkelijk in beeld zijn, deze winter of komende zomer. Voor volgend seizoen zouden Andre Onana, ook afgelopen zomer al veelvuldig genoemd in Napels, en Justin Kluivert nadrukkelijk opties zijn.