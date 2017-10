0 SHARES Delen Tweet

PSV presenteerde in september de jaarcijfers en daarin viel te lezen dat de sponsorinkomsten wederom gedaald waren ten opzichte van het vorige seizoen. Eerder dit jaar verliet Peter Roovers PSV, de persoon verantwoordelijk voor de commerciële tak. Bijna een jaar later is zijn opvolger daar: de voorzitter van FC Eindhoven, al moet zijn aanstelling nog wel officieel bevestigt worden. Ook maakte PSV bekend in zee te gaan met Wellbet, een aanbieder van sportweddenschappen uit Azië.

Nieuwe commercieel directeur

Na zeven jaar van droogte werd PSV twee keer kampioen en wist het in de Champions League te overwinteren. Een ideale tijd om bedrijven aan je te binden en zo de sponsorinkomsten te verhogen. PSV slaagde hier niet in en hoewel de reden officieel niet bekend is, lijkt het erop dat Roovers hiervoor geslachtofferd is. De afgelopen jaren wist het met moeite een shirtsponsor te vinden (dat werd uiteindelijk Energiedirect.nl) en sinds dat Freo van de achterzijde van het shirt vertrok bleef ook die plaats leeg. Frans Janssen, nu nog President bij Athlon Carlease International en (scheidend)voorzitter van kleine broer FC Eindhoven moet hier verandering in gaan brengen. Janssen wacht een zware taak, maar heeft al jaren zijn tentakels in het Brabantse bedrijfsleven, maar ook in Azië waar hij voor De Lage Landen ruim drie jaar als CEO actief was.

Voor Janssen wachten twee zware taken, om te beginnen een rugsponsor vinden. Die plaats op het shirt wordt ingeschat op 1 à 1,5 miljoen euro per jaar. Niet eenvoudig, want het mag niet conflicteren met founder Phillips die op de mouw staat en natuurlijk hoofdsponsor Energiedirect.nl. Maar ook het contract met de huidige hoofdsponsor loopt over twintig maanden af en er is nog niets bekend over verlenging. Twintig maanden lijkt een korte periode, maar de vorige keer is PSV ruim twee jaar op zoek geweest naar de opvolger van Phillips.

Punt is dat er een hoop florerende bedrijven in de regio Eindhoven zijn, het is de Brainport van Nederland en één van de slimste regio’s van Europa. Maar deze bedrijven (zoals ASML bijvoorbeeld) zijn niet actief op de consumentenmarkt en profiteren lastig van voetbalsponsoring in Nederland. Kabelaars, mobiele telefonie, automerken, energieboeren of ketens als Mediamarkt?

Gokmarkt als nieuwe bron van inkomsten?

Afgelopen week maakte PSV bekend in Wellbet een nieuwe sponsor te hebben gevonden. Het Aziatische bedrijf is een aanbieder van online kansspelen, een markt waarvan Toon Gerbrands al jaren aangeeft dat daar sponsorinkomsten te halen zijn. Maar tot op dit moment was er nog geen enkele club die een sponsor heeft als Unibet, Bwin, PokerStars of 888. Dat heeft alles te maken met de wetgeving in Nederland omtrent online kansspelen. Waar in België, Spanje, Engeland, Frankrijk, en Italië er al geruime tijd wetgeving is op het gebied van online casino’s, daar blijft Nederland achter. In juni 2007 maakte Real Madrid bekend dat Bwin de nieuwe hoofdsponsor van de Koninklijke was. Kijk eens in de Premier League waar negen clubs een gokbedrijf op het shirt hebben staan. Nederland laat daar duidelijk geld liggen is ook de mening van Gerbrands die de politiek drie jaar geleden al opriep haast te maken met regulering.

Nu is daar de eerste lijn naar de casino-industrie met Wellbet. Dit gaat nog om beperkte bedragen, hooguit een paar ton, want Wellbet mag nog geen diensten aanbieden in Nederland. Het gaat nu slechts om het gebruik van beeldmateriaal van PSV en gebruik van het logo. Daarnaast wordt de naam bekender als de regulering daadwerkelijk van kracht wordt. Dat staat nu gepland voor juli 2019. Precies het moment dat het contract met Energiedirect.nl afloopt. Maar durft PSV het aan om die gok te nemen? Wat als de politiek besluit tot verder uitstel?

Hoofdbrekens voor de Eindhovenaren die binnenkort op het bordje komen te liggen van Frans Janssen. Na hoofdtrainer en technisch directeur de lastigste positie binnen PSV op dit moment, maar.