Feyenoord zal vanavond in het duel met Roda JC aantreden met rouwbanden. Dit in verband met het overlijden van Hans Kraay sr. Dit meldt de club via haar digitale huis.

“Feyenoord wenst alle nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies”, staat in de verklaring van de huidige landskampioen. Kraay sr. verhuisde begin jaren zestig van DOS naar Feyenoord. De bikkelharde verdediger speelde 192 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij twee doelpunten maakte.