AS Roma heeft nog niet lang kunnen genieten van Rick Karsdorp. Toen hij overkwam van Feyenoord werd hij eerst aan zijn knie geopereerd en net toen hij weer fit was scheurde hij zijn kruisband af.

Karsdorp komt dit seizoen niet meer in actie voor Roma, maar de Romeinen hebben wel nog een extra rechtsback nodig. Wat dat betreft mikt technisch directeur Monchi nu op een opmerkelijke deal. Hij zou routinier Bacary Sagna namelijk naar Stadio Olimpico willen halen. De 34-jarige Fransman is transfervrij na een aantal jaar bij de Engelse topclub Manchester City en is dus kosteloos in huis te halen voor Roma.