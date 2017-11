1 SHARES Delen Tweet

AC Milan wil in de winterstop werk gaan maken van Davy Klaassen. De middenvelder is sinds het ontslag van trainer Ronald Koeman op een zijspoor beland bij Everton.

Het is onbekend of de Italiaanse topclub de Nederlander wil huren of kopen. De Romeinen zouden in ieder geval geïnteresseerd zijn in een huurconstructie van een half jaar met daarbij een optie tot koop. Milan kocht in de zomer voor ongeveer 200 miljoen euro aan nieuwe spelers en heeft het moeilijk op Financial Fair Play-gebied. Momenteel staat de ploeg uit de Italiaanse modestad achtste met zestien punten uit elf wedstrijden. Oefenmeester Vicenzo Montella staat behoorlijk onder druk.