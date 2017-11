3 SHARES Delen Tweet

Vanavond staat de wedstrijd Jong Ajax – De Graafschap op de kalender. Om 20.00 uur trappen ze af. Wil jij deze pot op een nog intensere manier beleven? Neem dan eens een kijkje bij het wedkantoor van Mr Green!

Wanneer je nu bij hun geheel gratis een accountje aanmaakt dan krijg je maar liefst 2 x 10 euro om RISICOLOOS in te zetten! Ook krijg je dan chronisch toegang tot alle beschikbare livestreams die ze je aanbieden. Zo kun je wekelijks naar potjes uit o.a de Spaanse, Engelse, Italiaanse, Franse, Turkse, Duitse en Nederlandse competitie kijken. Een absolute aanrader voor liefhebbers natuurlijk.

Zie hieronder de notering van Mr Green voor deze wedstrijd:

Jong Ajax wint: 1,70

wint: 1,70 Gelijkspel: 4,10

De Graafschap wint: 4,25

Mocht je dus denken dat deze pot eindigt in een gelijkspel? En zou je hier 1 van je 2 gratis tientjes voor willen inzetten? Dan zou je zomaar 10 x 4,10 = 41,00 euro kunnen meepikken! En dit met een geheel RISICOLOZE INZET! Klik nu hier om je in te schrijven en zet je voetbalverstand om in keiharde euro’s!

Helaas het MR Green van deze wedstrijd geen stream beschikbaar maar hieronder hebben wij er één voor u gevonden (Indien Beschikbaar Uiteraard)

Klik hier voor de livestream van deze wedstrijd