Onlangs kwam het boek ‘Deal’ uit van zaakwaarnemer Rob Jansen. in het boek staat ook een passage over Edwin van der Sar. In 2001 verruilde de sluitpost Juventus voor het Engelse Fulham. Aanleiding voor de toenmalige clubeigenaar Al-Fayed om een grapje uit te halen.

“Ben je getrouwd, vroeg-ie aan Edwin. ‘Nee’, zei Van der Sar. Aha, eindelijk een primeur voor Fulham, de eerste homoseksuele doelman in de Premier League”, zou Al-Faey hebben gereageerd volgens het boek. “Het is eigenlijk voor je vrouw, want ik wist heus niet dat je homoseksueel was bent, maar maak het toch maar open. Welkom bij de club”, waarna Edwin van der Sar dus een dildo tevoorschijn toverde.