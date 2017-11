1 SHARES Delen Tweet

Rob Jansen zaakwaarnemer van Mark van Bommel en Bert van Marwijk schrijft in zijn nieuwe boek ‘Deal’ dat beide heren in afwachting zijn van wat Philip Cocu gaat beslissen over zijn toekomst bij PSV.

Het Eindhovens Dagblad bericht over de passage in het boek van de zaakwaarnemer van onder meer Phillip Cocu en ook Bert van Marwijk. De huidige PSV coach heeft echter nog een doorlopend contract bij PSV. Hij voedt daarmee opnieuw de geruchten dat het de bedoeling is dat het tweetal Van Marwijk / Van Bommel het stokje bij PSV zal gaan overnemen.