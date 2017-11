0 SHARES Delen Tweet

Op woensdag 6 december als Feyenoord in de Champions League tegen Napoli speelt zijn maximaal 1.200 supporters van de Italiaanse club welkom in De Kuip. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb besloten en woensdag per brief kenbaar gemaakt aan Feyenoord. Beide clubs treffen elkaar begin volgende maand in de laatste speelronde van de groepsfase Champions League.

De burgemeester heeft het besluit genomen op grond van de openbare orde, na overleg tussen de zogeheten driehoek in Rotterdam. Normaal gesproken moet Feyenoord bij Europese duels op basis van UEFA-reglementen vijf procent van de stadioncapaciteit beschikbaar stellen aan de bezoekende club, wat neerkomt op ongeveer 2.400 plaatsen.