Mocht Christian Eriksen verkassen naar een andere club dan Tottenham Hotspur dan zal er flink betaald moeten worden. Naar verluidt vragen de ‘Spurs’ 225 miljoen euro voor hem. Volgens de krant El Mundo Deportivo staat hij in de belangstelling van FC Barcelona.

De bovengenoemde krant weet namelijk dat directeur Daniel Levy tegen de clubleiding van Barça gezegd heeft: “Eriksen doet in niets onder voor Neymar. Hij is voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain gegaan, dus wij vragen 225 miljoen euro voor onze speler.” In 2013 koos de Deen ervoor om Ajax achter zich te laten voor het White Hart Lane van de Spurs, dat ongeveer 12 tot 13,5 miljoen euro voor hem betaalde. Het is te hopen dat Ajax een mooi doorverkooppercentage bedongen heeft…