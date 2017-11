0 SHARES Delen Tweet

Nederland heeft gisteren een vriendschappelijk treffen tegen Roemenie met 0-3 gewonnen. De doelpunten vielen allemaal in het tweede bedrijf.

Net na rust was het Memphis Depay die met een kopbal voor de openingstreffer zorgde. Even laten was het Ryan Babel die de 0-2 kon binnen schieten. De 0-3 werd gemaakt door Luuk de Jong. Na de wedstrijd liet bondscoach Dick Advocaat weten dat hij stopt als trainer van Oranje.