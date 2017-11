0 SHARES Delen Tweet

Zowel AC Milan als AS Roma zaten zaterdag op de tribune bij NAC om de verrichtingen van Donny van de Beek te bekijken. Dit weet het medium Calciomercato te melden. Hij scoorde maar liefst driemaal en Ajax won met 0-8.

In Amsterdam heeft de talentvolle middenvelder nog een contract tot 2020. Eerder werd ook bekend dat Bayern Munchen in hem geinteresseerd is.