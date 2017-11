0 SHARES Delen Tweet

Arsene Wenger staat al 22 jaar aan het roer bij Arsenal. De oefenmeester ziet in Giovanni van Bronckhorst zijn ideale opvolger. Zijn contract bij The Gunners loopt af in het seizoen 2018 / 2019.

Volgens Daily Star ziet Wenger de Nederlander als de beste kandidaat die hem kan opvolgen. Ook Eddie Howe, trainer van Bournemouth, wordt genoemd, maar zijn voorkeur gaat uit naar Van Bronckhorst.

Wenger kiest niet zelf wie zijn opvolger wordt, maar zijn advies weegt zwaar mee voor de beleidsbepalers. Van Bronckhorst is geen onbekende bij Arsenal. Als speler kwam hij twee seizoenen uit in het shirt van The Gunners.