Wesley Sneijder zou zomaar zijn laatste wedstrijd voor het Franse Olympique Nice hebben gespeeld. De begaafde middenvelder wordt namelijk gelinkt aan het Amerikaanse Los Angeles FC.

Het Algemeen Dagblad meldt dat zijn zaakwaarnemer Guido Albers deze week praat met een afvaardiging van de club die in 2018 zal debuteren in de Major League Soccer. Sneijder en zijn vrouw Yolanthe zouden zelf wel helemaal open staan voor een avontuur in de Verenigde Staten. Het contract van de Oranje-international bij Nice loopt komende zomer af.

Maandag werd duidelijk dat de 33-jarige Sneijder vanwege een hamstringblessure pas na de winterstop weer in actie kan komen voor Nice. De routinier speelde tot nu toe pas acht duels voor de Franse club, omdat hij vaak niet fit genoeg was. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd dus al gespeeld.