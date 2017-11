0 SHARES Delen Tweet



Leder jaar staan ze weer bovenaan in de lijstjes van clubs die vermoedelijk zullen degraderen. De promovendus uit de lagere competitie heeft met regelmaat alle moeite om zich het seizoen erna te handhaven in de hoogste divisie. Toch zijn er uiteraard ieder seizoen weer verrassingen, de uitzonderingen die de regel bevestigen hoe lastig het is om goed te presteren in je eerste seizoen na promotie. In praktijk blijkt zelfs dat slechts een derde van de gevallen een promovendus direct weer terug degradeert.

Afgelopen seizoen promoveerden in Nederland VVV Venlo als kampioen en NAC Breda via de nacompetitie vanuit de Jupiler League naar de Eredivisie. NAC staat momenteel op de één na laatste plaats en heeft alle moeite om de punten bij elkaar te sprokkelen. VVV Venlo doet het tot nu toe een stuk beter en staat 12e. Maar wat zijn nou de voorwaarden om als promovendus zo goed mogelijk te kunnen presteren?

In een onderzoek van Bwin komen de volgende punten duidelijk naar voren. Hieruit blijkt voornamelijk dat investeren in nieuwe spelers het allerbelangrijkste is. Behalve in de Premier League is in alle andere competities gebleken dat het aantrekken van een grote speler (duurder dan 10 miljoen euro) de laatste jaren een structureel betere prestatie oplevert. Sowieso presteerden de clubs die meer uit durfden te geven dan hun rivalen vaak ook veel beter.

Wanneer de punten behaald moeten worden is ook belangrijk. Het is de afgelopen jaren gebleken dat een goede start van essentieel belang is. Als je de eerste wedstrijden direct enkele punten weet te behalen is de kans vele malen groter dat je slaagt in het doel om te handhaven. Als je uit de startblokken schiet met zes punten of meer uit de eerste drie duels is de kans dat je daarna alsnog degradeert nihil. Mocht je 3 tot 6 punten halen is de kans nog steeds slechts een derde dat je op de laatste plaatsen eindigt en zelfs als je de eerste drie duels minder dan drie punten pakt heb je nog de helft kans om niet te degraderen.

Het ziet er voor NAC dus niet geweldig uit, maar ondanks dat ze voornamelijk hebben geïnvesteerd in huurspelers is de kans zeker aanwezig dat ze zullen handhaven. VVV staat er prima voor momenteel en het moet flink inzakken willen ze in Limburg komend jaar alweer in de Jupiler League spelen.