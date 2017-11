0 SHARES Delen Tweet

Daley Blind is de laatste duels geen vaste waarde meer bij Manchester United. Volgens het medium The Times mag hij zich nu in de belangstelling heugen van enkele grote Europese clubs.

Blind werd jaren geleden door United overgenomen van Ajax. De club betaalde maar liefst 17,5 miljoen euro voor hem. Eerder deze week genoemde Fenerbahçe wordt Blind namelijk ook in verband gebracht met Internazionale, dat momenteel op de tweede plek in de Italiaanse Serie A bivakkeert.