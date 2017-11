0 SHARES Delen Tweet

Fenerbahce heeft een schadevergoeding van 1,5 miljoen euro ontvangen van de KNVB. Dit in verband met de blessure die Robin van Persie opliep bij Oranje. Dit weten diverse Turkse media te melden.

Van Persie liep in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0) een knieblessure op, waardoor hij vorige week pas de training kon hervatten. Fenerbahçe diende daarom een officieel verzoek om compensatie in bij de FIFA en de wereldvoetbalbond stemde daarmee in.