0 SHARES Delen Tweet

George Ogararu is even terug in Amsterdam. De voormalig speler werkt een korte stage. Dit verteld hij tegen het medium GSP.

“Ik blijf minstens een week en zal alle trainingen bijwonen. Op basis van mijn waarnemingen wil ik mijn bachelor gaan doen”, aldus Ogararu. Vorig seizoen werkte hij nog met coach Marcel Keizer samen bij Jong Ajax.