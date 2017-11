1 SHARES Delen Tweet

PSV heeft belangstelling in de Argentijnse spits Maximiliano Romero. Dit wordt op Twitter gemeld.

De 18-jarige spits komt momenteel uit voor Vélez Sarsfield. VfB Stuttgart heeft al een eerste bod uitgebracht, dat is afgewezen. Volgens de berichten bereidt PSV een bod voor. De zaakwaarnemer van de spits is momenteel in Europa voor onderhandelingen.