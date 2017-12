0 SHARES Delen Tweet

Mitchell Dijks lijkt zijn tijd bij Ajax te hebben gehad. De linksback komt amper meer aan spelen toe. Een vertrek in de winterstop lijkt de beste optie en zelf lijkt hij er ook zo over te denken.

Via zijn Instagram-account schrijft Dijks namelijk: “Er komt een tijd dat je moet kiezen tussen het omslaan van de bladzijde of het sluiten van het boek.” Ajax komt in zijn loopbaan nadrukkelijk naar voren, maar alles wijst erop dat dit binnenkort gaat stippen.

In de zomer leek Dijks al te verkassen, maar toen werd hij aan boord gehouden door de blessure van Daley Sinkgraven en het niet kunnen strikken van een goede linksback. Na een hoopvolle terugkeer viel hij echter al snel buiten het elftal. Inmiddels krijgen Nick Viergever en zelfs Maximilian Wöber daar de kans.