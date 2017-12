5 SHARES Delen Tweet

Thomas Vermaelen zou open staan voor een terugkeer bij Ajax. De verdediger staat onder contract bij FC Barcelona maar komt er daar niet aan te pas. De Amsterdammers zijn daarentegen opzoek naar een aantal versterkingen.

In de winter mag hij vertrekken en Barça vraagt hoogstwaarschijnlijk maar een heel gering bedrag voor zijn diensten. De Spaanse roddelmedia schrijven dat Vermaelen wel wat voor een terugkeer voelt in de Johan Cruijff ArenA, maar hij zal zijn vrouw nog wel moeten overtuigen.

Vermaelen is getrouwd met een Engelse, Polly Parsons genaamd, en heeft bovendien lang onder contract gestaan bij Arsenal. Daarom zou de familie Vermaelen op twee gedachten hinken: de Premier League is ook wel heel erg aanlokkelijk, maar dan moet er wel een club zijn die de stopper over wil nemen. In de zomer werd Vermaelen nog gelinkt aan Everton, maar dat had vooral te maken met de aanwezigheid van manager Ronald Koeman op Goodison Park, die inmiddels natuurlijk ontslagen is.