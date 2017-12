0 SHARES Delen Tweet

Dick Advocaat heeft in het verleden weleens de kans gekregen om aan het werk te gaan bij Ajax. Uiteindelijk koos hij voor Oranje.

“Ik ben weleens gevraagd door Ajax, dat was in de tijd van Arie van Os (tussen 1989 en 2001 penningmeester bij Ajax, red.)”, zo vertelt Advocaat tegenover het programma NH Sportcafé.

“Ik had voor Ajax kunnen kiezen ja, waarom niet? Maar ik koos voor het bondscoachschap. Als je trainer van het Nederlands elftal kunt worden… Dat was toen echt geweldig. De keuze was dus niet zo moeilijk”, aldus Advocaat.