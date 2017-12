1 SHARES Delen Tweet

Aan het begin van het seizoen verruilde Davy Klaassen Ajax voor Everton. The Toffees betaalde maar 27 miljoen euro voor hem. Een succes werd het niet. Na het ontslag van trainer Ronald Koeman moet de middenvelder het doen met een plek op de tribune. Vermoedelijk verlaat hij Goodison Park al weer in januari.

De Engelse roddelmedia weten het zeker: ook onder oefenmeester Sam Allardyce gaat de Oranje-international geen kans krijgen bij de tweede club uit Liverpool. In de aankomende wintertransferperiode komt de middenvelder beschikbaar op de transfermarkt en Everton zou óók openstaan voor een verhuurperiode, bijvoorbeeld aan een Eredivisie-club zoals Ajax. In ruil daarvoor wil de clubleiding van de Toffees wel een geldbedrag ontvangen, maar dat zal niet dusdanig hoog zijn dat het onbetaalbaar is.