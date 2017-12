1 SHARES Delen Tweet

Zowel Robin van Persie als Rafael van der Vaart staan in de belangstelling van Bali United. Dit weten verschillende media uit Indonesie te melden.

Van der Vaart werd eerder al in verband gebracht met de Indonesische club maar zei daarover: “Ik heb het ook gelezen, maar het klopt niet, ik heb niets gehoord. Tot de winter blijf ik in Denemarken en daarna kijk ik verder.” De middenvelder schoot de link met Bali United niet helemaal af, maar het is onwaarschijnlijk dat hij zijn vriendin Estavana Polman achterlaat in Europa en zelf naar Azië trekt. Toch denkt men in Indonesië dat het mogelijk is dat de oud-speler van Tottenham Hotspur samen met Van Persie naar Bali komt.