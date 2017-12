1 SHARES Delen Tweet

Ajax is nadrukkelijk aanwezig op de transfermarkt. Waar eerder deze week nog overeenstemming werd bereikt met Hassane Bandé en Perr Schuurs hebben de Amsterdammers nu weer een bod van acht miljoen neergelegd voor de Argentijnse verdediger Lisandro Magallan van Boca Juniors. Dit weet journalist Claudio Civiello van Radio El Mundo te melden.

Eerder gaf Ajax aan dat het 4 miljoen euro wilde betalen voor Magallán, maar dat vond de clubleiding van Boca te weinig: nu is dat bod dus verdubbeld. In Zuid-Amerika denkt men dat de stopper wel gaat vertrekken, maar er zou ook nog een Duits team zijn dat geïnteresseerd is (naar verluidt gaat het om VfB Stuttgart).