De hoogste tijd van Amin Younes bij Ajax lijkt erop te zitten. Door de aankomende komst van Hassane Bandé is er weinig toekomst meer voor hem in Amsterdam. Dit weet clubwatchr Freek Jansen te melden.

“Ajax voegde er bij het persbericht gelijk aan toe dat hij op alle posities voorin uit de voeten kan, om zichzelf wat in te dekken. Younes voetbalt volgend niet meer bij Ajax”, aldus de journalist van Voetbal International. “De club wil zijn contract wel verlengen, om zo een hogere transfersom te vragen als je hem verkoopt. Dat is nog niet gebeurd, dus Younes aast vanuit zichzelf op een vertrek.”

Ook Justin Kluivert is een optie voor op links, maar of hij wél in Amsterdam blijft? Jansen: “Voor Kluivert is veel belangstelling. Tottenham was in de afgelopen zomer concreet, maar het was voor hem nog niet het juiste moment. Maar het is heel opvallend dat je met Kluivert en Johnsen al in de gelederen een nieuwe linksbuiten haalt. Die positie is nu niet meer onderbezet.”