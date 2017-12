1 SHARES Delen Tweet

Feyenoord zou zich volgens Turkse media hebben gemeld bij het management van Robin van Persie. De transfer zou in de winter al moeten plaatsvinden.

Volgens het medium Babaspor hebben de Rotterdammers ‘een initiatief gelanceerd’ om de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal naar de Rotterdamse Kuip te halen. Zo heel gek is dat niet, want de spoeling is ietwat dun in de spits bij de regerend landskampioen van de Eredivisie: is Nicolai Jörgensen geblesseerd, dan kan oefenmeester Giovanni van Bronckhorst eigenlijk alleen maar kiezen uit Michiel Kramer of Jean-Paul Boëtius.