Het Engelse Wolverhampton Wanderers ziet af van een nieuw bod op Jurgen Locadia. In de zomer deden ze een bod op hem van maar liefst 11 miljoen euro maar deze werd afgeslagen. Volgens het medium Express & Star kiest de clubs nu voor andere spelers.

In januari hopen de Engelsen drie à vier spelers in te lijven. Aan de hand van deze kwaliteitsimpuls wil men promoveren naar de Premier League. Dat zal dus moeten gebeuren zonder Locadia, die niet meer in beeld lijkt.