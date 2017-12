0 SHARES Delen Tweet

Gisteren werd de Manchester-derby gespeeld op Old Trafford. Uitploeg Manchester City ging er met de winst vandoor. Ze wonnen met 1-2. Na de wedstrijd ging José Mourinho naar de kleedkamer van The Citizens omdat hij vond dat ze de overwinning te uitbundig vierden. Hij werd bekogeld met water en melk.

Onder meer The Guardian, The Independent en The Mirror melden dat Mourinho zijn beklag deed bij de kleedkamer van de bezoekers, omdat hij vond dat The Citizens hun overwinning te luidruchtig vierden. De spelers van Manchester City zouden Mourinho vervolgens hebben bekogeld met water en melk. Daarnaast is het naar verluidt tot een confrontatie gekomen tussen Mourinho en Ederson, de Braziliaanse keeper van Manchester City. De media melden dat het tweetal een hoogoplopende woordenwisseling in het Portugees had.