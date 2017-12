1 SHARES Delen Tweet

PSV neemt Mathias Kjølø definitief over van het Noorse Valerenga. Dit meldt de club via haar digitale huis.

In het Philips Stadion tekende Kjølø maandagochtend al een contract, dat ingaat per 1 juli 2018 en doorloopt tot medio 2021. Kjølø liep eerder al, in seizoen 2016-2017, een week stage bij PSV en maakte ook daarin indruk. Het Noorse talent sloot afgelopen zomer aan bij PSV onder 17 en is daar ook na de winterstop actief. “Het is prachtig om deel uit te maken van deze club. De afgelopen maanden zijn me ontzettend goed bevallen”, sprak het talent bij PSV TV.