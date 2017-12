1 SHARES Delen Tweet

David Neres is dit jaar lekker op dreef bij Ajax. Hij maakt de nodige goals en geeft vele assists. Dit is ook het plaatselijkse IJburgTV niet ontgaan.

Het plaatselijke medium uit de Amsterdamse wijk IJburg heeft Neres namelijk genomineerd voor de bijzonder prestigieuze titel ‘IJburger van het Jaar’! Neres is woonachtig in de wijk in het oosten van Amsterdam en kan zijn ploeggenoot Kasper Dolberg aftroeven. De spits eindigde vorig jaar als tweede in de verkiezing.