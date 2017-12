14 SHARES Delen Tweet

Twee spelers van Feyenoord zitten volgens het Algemeen Dagblad op de wip in Rotterdam. In de winter zouden ze allebei en kunnen vertrekken. Het zou gaan om Kevin Diks en Michiel Kramer.

Aan het begin van het seizoen had Kevin Diks nog veelvuldig een basisplek in De Kuip, maar dat is op dit moment wel anders. De rechtsback moet niet alleen Bart Nieuwkoop voor zich dulden, maar ook Jerry St. Juste, die van nature natuurlijk een centrumverdediger is. Diks wordt momenteel gehuurd van het Italiaanse Fiorentina en vermoedelijk wordt hij in januari teruggestuurd naar de Serie A.

Ook Michiel Kramer staat mogelijk voor een vertrek bij Feyenoord. De spits kon in de zomer al een transfer maken, maar koos ervoor om voor zijn plek te vechten in Rotterdam-Zuid. Het lijkt er echter op dat technisch manager Martin van Geel op zoek is naar een nieuwe aanvaller, zoals bijvoorbeeld John Guidetti van Celta de Vigo of Robin van Persie van Fenerbahçe. Oefenmeester Giovanni van Bronckhorst houdt zich vooralsnog afzijdig: “Of Diks en Kramer weggaan? Weet ik niet, daar ben ik nu helemaal niet mee bezig.”