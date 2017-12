1 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Zakaria Labyad op termijn Hakim Ziyech gaat opvolgen bij Ajax. n het YouTube-programma Bij Andy in de Auto hintte aanvallende middenvelder Zakaria Labyad naar een snelle transfer richting de top drie.

Een clubnaam noemde hij niet, dus het grote speculeren is begonnen. Het overgrote gedeelte van de Nederlandse voetbalfans denkt dat Feyenoord geïnteresseerd is in de Marokkaan, maar er zijn ook wat geluiden te horen over Ajax en PSV.

Diverse supporters geloven dat de voetballer van FC Utrecht weleens de opvolger van Ziyech bij Ajax kan worden. De laatstgenoemde wordt al een tijdje in verband gebracht met een vertrek, bijvoorbeeld naar een clubs als Olympique Marseille.