0 SHARES Delen Tweet

Kenny Tete is bij Olympique Lyon uitgegroeid tot één van de beste rechtsback van de Lique 1. Mogelijk zit er een hele grote transfer voor hem aan te komen richting de Premier League. Vorig seizoen kwam hij voor schijntje over van Ajax.

De Engelse roddelmedia melden namelijk dat de naam van Tete op het verlanglijstje van oefenmeester José Mourinho van Manchester United staat. Antonio Valencia is de vaste man aan de rechterkant van de verdediging op Old Trafford, maar de international van Ecuador is 32 jaar oud en dient op termijn vervangen te worden. In dat licht zou Tete over kunnen komen uit Frankrijk, al gaat het naar verluidt om een transfer in de aankomende zomer of zelfs later.