Ajax heeft een akkoord bereikt met de Argentijnse club Independiente inzake de transfer van vleugelverdediger Nicolás Tagliafico (25). Naar verluidt betalen de Amsterdammers 4,5 miljoen euro voor hem. Dit weet het Italiaanse medium Tuttomercatoweb te melden.

De komst van de Argentijn is geen overbodige luxe, want Nick Viergever en Daley Sinkgraven zijn geblesseerd in onze hoofdstad en Mitchell Dijks voldoet toch niet echt. De 25-jarige Argentijn zou goed als oplossing voor de aankomende jaren kunnen fungeren: volgens de bovengenoemde bron tekent hij in de Johan Cruijff ArenA een contract voor 5,5 jaar.