Dit seizoen verruilde Terence Kongolo Feyenoord voor AS Monaco. Die club betaalde maar liefst vijftien miljoen euro voor hem. Een succes werd het nog niet. De verdediger komt in het prinsendom amper aan spelen toe. Daarom mag hij nu op huurbasis vertrekken. Dat vertelt zaakwaarnemer Rob Jansen bij Ziggo Sport.

“Hij mag verhuurd worden, dat klopt inderdaad. Terence kwam daar met een fysiek probleem. Dat hebben ze moeten oplossen. Dat is ook gedaan. Dat begon overigens al bij Feyenoord, waar hij met blessures kampte”, legt de belangenbehartiger van Kongolo uit. AS Monaco werd in de Champions League laatste in de groep, waardoor het na de winterstop niet meer op het Europese podium actief is en dat heeft gevolgen voor Kongolo.