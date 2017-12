4 SHARES Delen Tweet

De Italiaanse grootmacht Napoli heeft slechts vijf miljoen euro over voor Amin Younes. Technisch directeur van de Amsterdammers, Marc Overmars, heeft een heel ander bedrag in zijn hoofd voor de vleugelspeler. Namelijk vijftien miljoen euro. Naar verluidt hopen de Italianen dat hij bij Ajax in staking gaat en hem zo voor een koopje te kunnen strikken.

Een paar maanden gelezen zei de international van Duitsland nog over de transferactiviteit in de afgelopen zomer: “Drie grote clubs in Duitsland en Italië wilden me kopen en wilden een flinke transfersom betalen. Maar een transfer was onbespreekbaar voor Ajax. Ik heb 2 jaar lang binnen en buiten het veld alles voor de club gegeven. Waarom laat Ajax Davinson Sánchez wel gaan en mij niet? Er viel niet eens te praten.”