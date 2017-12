1 SHARES Delen Tweet

Mocht Kevin Strootman vertrekken bij AS Roma dan zien ze in Ajax-middenvelder Donny van de Beek zijn opvolger. Dit weten verschillende Italiaanse media te melden.

De reserveaanvoerder van Oranje beschikt naar verluidt over een transferclausule in zijn contract ter waarde van 45 miljoen euro en er zijn geluiden dat Juventus dit wel voor hem op tafel wil leggen. In dat geval beschikt Roma in ieder geval over genoeg geld om Van de Beek los te weken, al weten we niet wat de Romeinen precies voor hem wensen te betalen.