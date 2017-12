1 SHARES Delen Tweet

Amin Younes heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Napoli. Volgens diverse Italiaanse media gaan ze het transferspelletje keihard spelen. Younes is er zelf wel uit met de beleidsbepalers in het San Paolo-stadion over een contract voor vijf seizoenen, maar de Serie A-topclub weigert de portemonnee te trekken voor de voetballer van Ajax.

Younes beschikt over een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA, maar er is wel een optie voor nog een seizoen. Wordt die gelicht, dan zal Napoli toch echt moeten betalen voor zijn transferdoelwit. Het lijkt er echter niet op dat directeur spelerszaken Marc Overmars veel zal kunnen verdienen aan de international van Duitsland. De betrokken partijen zouden zelfs bereid zijn om te wachten, zodat Younes gratis overgeschreven kan worden…