PSV heeft met de Mexicaan Hirving Lozano puur goud in handen. Naar verluidt is zijn transferwaarde inmiddels al opgelopen tot 50 miljoen euro, maar algemeen directeur Toon Gerbrands stelt dat PSV daar nog helemaal niet mee bezig is.

“Nee. Dat past ook niet bij PSV. Bij bizarre bedragen zullen we echt ergens over nadenken. Dat geldt voor alle spelers. We hebben twintig plannetjes klaarliggen, voor iedereen, maar gaan echt niet overal ’ja’ op zeggen”, vertelt Gerbrands in gesprek met De Telegraaf.

“Technisch manager Marcel Brands gaat met spelers een partnerschap aan. Dan werken we bij topspelers als Moreno en Guardado na een paar jaar dus mee als er een mooie club komt.”