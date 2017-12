3 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Dirk Kuyt volgend seizoen zijn voetbalschoenen weer gaat aantrekken. Hij zou namelijk in 2018 willen fungeren als een speler/coach bij zijn club Quick Boys, waar hij momenteel assistent-trainer is. Dit meldt Omroep West-verslaggever Willem van Zuilen, in zijn wekelijkse rubriek bij Voetbal in de Bollenstreek.

“Weet je wat voor gerucht ik hoorde? Dat ze bij Quick Boys niet uitsluiten dat Dirk Kuyt nog gaat spelen”, aldus Van Zuilen. “Ik weet eigenlijk niet wat ik met dat gerucht moet, maar dan zit het de komende tijd afgeladen vol op Nieuw Zuid. Het zou een stunt zijn. Hij zou dan speler/trainer worden, samen met Laurens Mouter.” Het is nog maar de vraag of het ervan komt, want voorlopig gaat het om een gerucht, benadrukt de verslaggever. “Nogmaals, het is een gerucht hè!”