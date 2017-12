1 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Memphis Depay in de toekomst voor Liverpool gaat spelen. Momenteel is hij flink op dreef voor zijn club Olympique Lyon.

Oefenmeester Jürgen Klopp raakt Daniel Sturridge en Philippe Coutinho hoogstwaarschijnlijk kwijt aan Southampton en FC Barcelona en zou bij Memphis uit kunnen komen.

Het is echter algemeen bekend dat United beschikt over een terugkoopclausule wat betreft de Nederlander. Besluit Liverpool echt op Memphis te bieden, dan kan oefenmeester José Mourinho hem voor een vast bedrag overhevelen naar Old Trafford.